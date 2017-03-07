詹啟賢拜會陳福海 關切金門醫療

投入中國國民黨黨主席選舉的詹啟賢今天拜會金門縣長陳福海，兩人就金門民眾關心的醫療問題充分交換意見。詹啟賢提到後送廈門長庚構想，並同意金門發展為兩岸「醫療專區」。

20年前擔任衛生署長的詹啟賢說，當年他對金門醫療提出軍民合作、IDS整合性醫療等；他也曾期待讓金門成為健保總額的試點，交由有能力醫院承包、政府給予補助，但前提是必需有常駐的醫療團隊，且有後送機制。

詹啟賢認為，近年金門醫療已有改善，但仍不符鄉親期待；他建議除了強化現有措施，並務實思考，例如廈門有長庚醫院，急重症來不及後送到台灣時，可送往廈庚就醫，所有費用由健保支付。

對於送後廈門長庚，陳福海認同，並表示可以立即推動，甚至可與詹啟賢一同到廈庚拜訪。

此外，陳福海也談到現行觀光醫療有不足之處；他說，若離島條例允許廈門居民到金門進行人工生殖醫療服務，在兩岸政策開放下，讓金門成為「醫療專區」，在人道、醫療、健康方面，對接大陸華人市場。

詹啟賢認為「醫療專區」是先進、創新的觀念，他表示，若是金門以離島條例發展「醫療專區」，可以試行；只要政策同意，資金不是問題。

陳福海還提到，去年總統大選時，他曾請各黨競選人簽署金醫成為「榮總分院」的競選支票；他說，民眾的健康醫療是他的責任，期盼詹啟賢協助，讓這個願望早日實現，照顧到更多金門民眾和榮民榮眷的健康。陳福海更希望蔡總統這張支票能早日兌現。1060307

(中央社)