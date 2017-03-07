嗶一卡通 雲林以南超商麵包省10元

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小資族每天趕上班早餐吃什麼呢？即日起持一卡通在雲林以南的全家超商購買新台幣25元以上的麵包，每個現省10元，優惠時間到4月25日止。

持一卡通於雲林以南，含雲林、嘉義、台南、高雄、屏東及台東地區的全家便利商店，嗶一卡通卡扣款購買25元以上麵包及吐司，每個現折10元，等同一個只要15元。

另外3月15日前於OK超商單筆消費滿99元，還贈送可樂一罐（235ml）。

持一卡通搭乘高雄捷運可享85折優惠，雙向轉乘公車也有優惠，搭台鐵區間車、莒光號、復興號享區間票價9折，搭乘自強號前70公里也是區間票價9折，租借台南T-Bike、高雄CityBike及屏東Pbike公共腳踏車前30分鐘免費等。1060307

(中央社)