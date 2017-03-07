大貨車迎面衝撞 老婦幾乎毫髮無傷

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基隆1名70歲婦人今天上午10時多，走路行經基金一路，突遭1輛煞車失靈的大貨車迎面撞擊，老婦一度卡在車頭下，拉出時竟幾乎毫髮無傷，僅腿部稍有破皮。

基隆市警察局第四分局大武崙派出所今天上午10時多接獲通報，基金一路212號前發生車禍，警方趕抵現場，發現由黃姓男子駕駛的大貨車，因煞車失靈失控撞進民宅，壓毀1部機車，並撞到70歲的陳姓婦人。

警員吳志(峰)立即上前查看，陳婦一度卡在車頭下，所幸並無大礙，隨後將她拉出車外，並協助將陳婦帶上救護車送醫治療，警方另在現場疏導交通，直到大貨車移出民宅，所幸未造成重大傷亡。1060307

(中央社)