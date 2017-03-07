繁星推薦助弱勢生 自立自強圓大學夢
繁星推薦讓弱勢學生有機會圓大學夢，石碇高中的周立翔想要守護動物生命、叛逆坎坷的劉伯亨如願進入清華，安康高中的緬甸學生趙翊君捨棄護專堅持念大學。
石碇高中錄取台灣大學獸醫系的周立翔，在校曾獲圓夢基金的資助，自律嚴謹，雖家住台北市，但每天會早起，到校複習功課，利用零碎時間到圖書館或校園準備課業，他希望未來希望擔任動物生命的守護者。
石碇高中錄取清華大學經濟系的劉伯亨，自我剖析個性較叛逆，國中求學過程非常坎坷，經歷4所國中才畢業，他曾考上高職又因志趣不合，才重考上石碇高中。
劉伯亨覺得石碇高中學校環境優美，慢慢沉澱，開始接受老師專業教導，順利進入清華大學。
安康高中趙翊君錄取政治大學日本語文學系，她的父母來自緬甸，來台灣後生活困苦，還有適應上的問題，但也因此展現語言天分，會說緬甸語、國語、閩語。
英文一直是趙翊君最拿手的科目，高一時即參加美國辛辛那提短期留學生交換甄選，後來各項國際交流獲選接待大使，接待外籍學生，展現語言上的優異表現，學測英文更是安康高中第一。
趙翊君表示，因家庭經濟困苦，所以當年國中畢業後，家人反對她選擇高中就讀，希望能去唸護專，獲得就業保障。但與家人溝通，及後來展現求學態度，才讓家人不再反對。錄取政大日語系，正好發展語言能力。
石碇高中錄取政治大學法律系的楊凱群，在校接受「石碇文教基金會」等多項獎助學金支助，高中後，開始調整讀書方式與學習方向，並多次代表學校參加作文及數理科競賽，終於如願進入心目中的理想學校。
石碇高中錄取中央大學英美語文學系的張薇，也曾接受圓夢基金的支助，她高一設定努力，爭取繁星入學的機會，雖然國中會考成績不理想，但上高中後，學習做好讀書計畫、時間規劃，從競賽中發現自己的潛能。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。