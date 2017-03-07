繁星推薦助弱勢生 自立自強圓大學夢

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繁星推薦讓弱勢學生有機會圓大學夢，石碇高中的周立翔想要守護動物生命、叛逆坎坷的劉伯亨如願進入清華，安康高中的緬甸學生趙翊君捨棄護專堅持念大學。

石碇高中錄取台灣大學獸醫系的周立翔，在校曾獲圓夢基金的資助，自律嚴謹，雖家住台北市，但每天會早起，到校複習功課，利用零碎時間到圖書館或校園準備課業，他希望未來希望擔任動物生命的守護者。

石碇高中錄取清華大學經濟系的劉伯亨，自我剖析個性較叛逆，國中求學過程非常坎坷，經歷4所國中才畢業，他曾考上高職又因志趣不合，才重考上石碇高中。

劉伯亨覺得石碇高中學校環境優美，慢慢沉澱，開始接受老師專業教導，順利進入清華大學。

安康高中趙翊君錄取政治大學日本語文學系，她的父母來自緬甸，來台灣後生活困苦，還有適應上的問題，但也因此展現語言天分，會說緬甸語、國語、閩語。

英文一直是趙翊君最拿手的科目，高一時即參加美國辛辛那提短期留學生交換甄選，後來各項國際交流獲選接待大使，接待外籍學生，展現語言上的優異表現，學測英文更是安康高中第一。

趙翊君表示，因家庭經濟困苦，所以當年國中畢業後，家人反對她選擇高中就讀，希望能去唸護專，獲得就業保障。但與家人溝通，及後來展現求學態度，才讓家人不再反對。錄取政大日語系，正好發展語言能力。

石碇高中錄取政治大學法律系的楊凱群，在校接受「石碇文教基金會」等多項獎助學金支助，高中後，開始調整讀書方式與學習方向，並多次代表學校參加作文及數理科競賽，終於如願進入心目中的理想學校。

石碇高中錄取中央大學英美語文學系的張薇，也曾接受圓夢基金的支助，她高一設定努力，爭取繁星入學的機會，雖然國中會考成績不理想，但上高中後，學習做好讀書計畫、時間規劃，從競賽中發現自己的潛能。1060307

(中央社)