繁星放榜 光啟突破歷年紀錄

光啟高中成績突破歷年紀錄。（校方提供）

私立光啟高中20名參與繁星計畫的學生中，有19人錄取，錄取比例達百分之95，其中11人錄取國立大學，創下大學繁星錄取國立大學最多的一屆。

桃園市立壽山高中則有75人錄取繁星，其中29人錄取國立大學，新興高中今年繁星則錄取74人，錄取國立大學達37人，則有1人錄取國立台灣大學醫學系、1人錄取馬偕大學醫學系1人，國立台、清、交、成、政及中系等頂大共錄取18人。

(中時)