重視口腔清潔 宜蘭特教學生潔牙競賽

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宜蘭縣106年度特殊需求學生口腔潔牙競賽活動，共11組、247位學生參賽。（宜蘭縣衛生局提供）

宜蘭縣106年度特殊需求學生口腔潔牙競賽活動，共11組、247位學生參賽，與會貴賓也下場學習如何替孩子清潔牙齒。（宜蘭縣衛生局提供）

宜蘭縣衛生局為了落實特殊需求學生對於口腔保健之重視，今(7日)在宜蘭縣體育館舉辦「宜蘭縣106年度特殊需求學生口腔潔牙競賽活動」，集合了教育處、國際扶輪社3490地區、宜蘭扶輪社、中華民國牙醫師公會全國聯合會、宜蘭縣牙醫師公會等單位資源，藉由競賽方式，了解特殊需求學生的口腔醫療照護問題。

活動分為學前特教班、國小特教班、國小資源班、國中特教班、高職綜職科，共11組、247位學生參賽，並有親子組、教師組及自行潔牙組等3種類別。

衛生局長劉建廷表示，衛生局7年前推動「特殊需求者口腔醫療照護服務計畫」，透過宜蘭縣牙醫師公會熱心參與，邀請專為身心障礙口腔照護的牙醫師們協力，宜蘭特殊需求學生齲齒率從2010年的95%大幅降至13%，35所學校已有20所學校達到零齲齒率。

(中時)