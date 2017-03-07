中市薪傳師綜合座談會 為客語傳承努力

台中市客家事務委員會7日舉行106年客語薪傳師綜合座談會，讓薪傳師相互交流開班傳習、教學心得。（陳世宗翻攝）

台中市客家事務委員會為落實客語向下扎根，推動薪傳師入班協助教學，將客語融入幼教課程中，讓幼兒於潛移默化中使用客語。7日客委會舉行106年客語薪傳師綜合座談會，讓薪傳師相互交流開班傳習、教學心得。客委會主委劉宏基肯定客語薪傳師協助推動客語扎根成效，期盼持續共同為推動客家語言及文化傳承發展而努力。

台中市106年客語薪傳師綜合座談會今日於豐原區公所舉行，薪傳師相互交流開班傳習、教學等心得，許多薪傳師也提具相關建議，將作為後續客語業務推動改進參考。

劉宏基表示，為挽救客語嚴重流失情形，市長林佳龍上任後，即推動客語示範幼兒園，並配合中央政策，推動客語友善環境、鼓勵公教人員使用客語作為共同性推動方向，以提升台中市客語使用率。

未來更研議制定客語推行各類法規、鼓勵民間參與，打造客語無障礙環境，及客語沉浸式教學延伸至國小一、二年級，以展現台中市在地特色。

劉宏基肯定客語薪傳師協助推動客語扎根成效，同時宣導親子共學政策，並配合中央客家委員會「促進地方客語整體發展方案」，鼓勵薪傳師投入營造客語友善環境建構，共同為推動客家語言及文化傳承發展而努力。

(中時)