楊冪仙氣舊照曝光 根本「傲嬌版淺淺」美翻

楊冪常被挖舊照，被讚從小美到大。（圖／達志影像）

楊冪昔日舊照出土，宛如《三生三世》淺淺的造型，驚艷網友。（圖／取材自微博）

大陸女星楊冪外型甜美、演技精湛，近日因主演《三生三世十里桃花》人氣再攀高峰，先前被翻出多張童年照，從小就擁有水靈大眼的萌樣，被狂讚從小美到大，今（7日）再有仙氣破表的舊照出土，再度認證她是「母胎美女」無誤。

有網友今曝光一張楊冪舊照，只見她頂著齊瀏海，波浪長捲髮披在肩上，搭配一襲全白紗裙，加上傲嬌地嘟小嘴表情，有鄰家女孩的清新可愛風格，雖略顯稚嫩，但仙氣十足。另外造成熱議的是，楊冪這身造型根本宛如《三生三世》的「淺淺」，網友看了紛紛大讚「太有靈氣了」、「不愧是四海八荒第一美女子」、「我們上神從小美到大」。

(中時電子報)