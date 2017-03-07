美日韓請求安理會 緊急討論北韓射彈
韓聯社7日報導，聯合國安理會相關負責人表示，美日韓三國針對北韓發射4枚彈道飛彈向安理會主席國英國提出了召開緊急會議的請求。
據悉，安理會有望在8日召開會議。屆時，會上將發表媒體聲明，譴責北韓違反安理會相關決議，並敦促停止挑釁行爲。
安理會並非在北韓每次發射導彈時都會召開緊急會議，一般都在北韓挑釁行爲性質嚴重，且需要國際社會團結一致予以應對時，安理會才會召開緊急會議討論相關事宜。
此外，聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯當天發表聲明，譴責北韓發射彈道飛彈進一步違反了安理會決議。
(旺報)
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