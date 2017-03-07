高市失聯性侵犯藏台北 警奔300公里逮人

失聯的性侵犯洪姓男子被逮。(郭韋綺翻攝)

台北市小模命案，引發社會對性犯罪者行蹤難掌握的漏洞產生疑慮，目前高市性侵犯出獄後，皆須依規定到指定處所報到，並強制接受治療，但有1人失聯。警方查出是30歲洪姓男子，籍設高市茂林區，有妨害性自主、竊盜、傷害、公共危險、性侵害犯罪防治法等前科；六龜分局接獲線報，指洪男窩藏在台北市，今(7)專案小組奔馳300公里北上逮人，發現他同時遭宜蘭地檢署通緝，將他解送歸案。

警方調查，洪姓男子96年間犯下性侵案後，被法院判4年餘徒刑定讞，102年出獄，按規定須到戶籍地六龜分局報到，但103年以後均未報到，屢通知不來，還跑到台北躲藏。

因洪男甚少與家人連絡，長期行蹤不定，居無定所，且於105年12月在蘇澳地區涉嫌竊盜，遭宜蘭地檢通緝四處躲藏，更增添查緝困難，

日前警方接獲線報，洪男租屋在北市民權東路二段附近，昨(6)專案小組連夜北上埋伏，今天早上8時，趁洪男出門將他一舉擒獲，即將人押解至地檢署歸案。

警方表示，依規定，性侵犯可更換處所登記報到，但洪男不甩，這次小模命案引發全國矚目，一接獲線報後立刻逮人。

(中時)