決策官員：張志軍從中作梗 兩岸沒進展
決策高層官員認為，大陸國台辦主任張志軍昨天一席話，對台灣出言恐嚇、充滿惡意，不禁令人質疑兩岸關係至今沒有起色，是張志軍從中作梗，「我們認為張志軍要負完全的責任」。
決策高層官員對此表示，自總統蔡英文上任以來，政府對陸方一直抱持最大的善意，秉著不挑釁、沒有意外的原則處理兩岸事務，但張志軍近日受訪時，「對台灣出言恐嚇，充滿惡意，非常不得體」。
官員表示，「我方很難相信，這種言論會出自曾任外交官員的口中，或許我方對張志軍不該有如此不切實際的期待。」
決策高層表示，張志軍就任以來，大陸國台辦一直無法掌握兩岸局勢的變化和台灣社會的脈動，任內只見投書中共黨媒表忠，對其職責卻無實質建樹，無力將台灣的民心向背傳達予大陸內部和中共高層，還侈言（中共總書記）習近平對台工作重要思想，「我們認為他只會只會卸責、不敢負責」。
決策高層表示，政府自去年520之後，不斷向大陸涉台系統透露善意，但都沒有正面回應。「我們不禁要質疑張志軍是否從中作梗，阻礙兩岸關係和平穩定發展，甚至著意讓兩岸關係漸行漸遠。」
決策官員說，這一段時間看到大陸國台辦被整改，不只紀律出現問題，連政策方針都無法掌握，面對兩岸新形勢無所作為，難怪傳聞要遭到撤換。「兩岸關係走到今日沒有起色，我們認為張志軍要負完全的責任。」
負責對台事務的中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍6日接受大陸媒體訪問時表示，「台獨之路走到盡頭就是統一」，但是那樣的統一方式，一定會給台灣社會和民眾帶來傷害，「他們會付出巨大的代價」。1060307
(中央社)
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