以色列化身美國二隊 選球好又有爆發力
經典賽以色列在預賽A組連勝南韓、中華隊，被譽為「美國二隊」，讓中華隊痛失15分成為歷屆最多失分的一役，捕手鄭達鴻說「他們很有力，不管打到棒頭、擠壓到，球還是飛很快」。
以色列棒球人口不多，這次組隊都是美國籍球員，清一色來自小聯盟體系，還有數名大聯盟經驗者。所以有中華隊球員說「外界認為他們是以色列，但他們其實就是美國人」。
中華隊頭號先發郭俊麟，投不滿1局、面對8人次就挨了6支安打退場。郭俊麟球速達148公里，他自認狀況比熱身賽都好，只能說「以色列的狀況比想像中更好」。
郭俊麟說，不管是變化球、失投的直球，他們都能掌握很好。另一名旅日投手陳冠宇接替上場，被敲兩分砲，陳冠宇說「以色列打者選球很好，變化球如果引誘性不大，他們不會輕易出棒」。
捕手鄭達鴻說，中華隊投手其實投得不差，郭俊麟的直球速度有出來，但對方畢竟是2A、3A的打者，從擊球飛的速度就知道，很有爆發力。投手蔡明晉說，對方打者不只爆發力很好，選球也很有水準。
以色列除了打擊爆發，投手也讓中華隊前3局連吞三上三下，胡金龍說「他們控球能力很好，等於是美國2A、3A的投手，有些還有機會上大聯盟，中華隊一開始落後，被壓著打」。
打者張志豪今天有2安打但也吞2K，他說對手不只球速快，同樣是145公里的速球，不會只是直直的進壘，還帶著刁鑽的角度，「面對這樣的投手，要更加專注」。
球評馮勝賢說，國際賽的勝負關鍵是守備、跑壘速度，這兩個項目以色列都有優異表現，而打擊更是不容忽視「好像每一棒都是我們胡金龍、林哲瑄這種感覺」。1060307
(中央社)
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