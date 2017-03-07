4個月大北極熊寶寶走了 柏林人難過哀悼
德國柏林動物園4個月大、模樣超惹人愛的北極熊寶寶佛里茲因肝臟發炎，在昨晚離開這個世界，讓柏林人難過不已。總理梅克爾的幕僚長也代表她表示哀悼。
法新社及「德國之聲」（DW）報導，北極熊寶寶佛里茲（Fritz）原本被認為將承接已死亡明星北極熊柯努特（Knut）的地位。
佛里茲去年11月3日出生，是22年來在柏林動物園（Tierpark zoo）誕生的首隻北極熊。
牠有一個雙胞胎手足，但出生後不久就死了。
動物園園長克尼利姆（Andreas Knieriem）表示：「我們都很震驚、難過和失落。小北極熊佛里茲很快就擄獲大家的心。」
柯努特在動物園生活數年後，2011年4歲時因疑似腦瘤辭世，讓粉絲哀傷不已。
至於佛里茲，飼養員昨天早上發現牠無精打采地躺在媽媽身旁。
經過連串檢查後，發現佛里茲出現嚴重肝發炎。
園方對佛里茲施打抗生素和止痛劑，但病情實在太嚴重，動物園昨天表示，期盼佛里茲能挺過晚上。
到了晚上7時30分左右，佛里茲的呼吸變得不規律，在約半小時後死去。1060307
(中央社)
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