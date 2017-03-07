川普學乖了 新旅行禁令避免爭議作法
美國總統川普上任7天即簽署第一份旅行禁令，警告不足，規劃也少。歷經法律訴訟、機場混亂並招致國際批評後，川普的再版旅行禁令傳達不一樣的訊息：白宮學到教訓了。
美聯社報導，白宮數週來諮詢相關部門首長，討論要抵抗可預期的法律挑戰，怎麼做才是最佳方法。
經縮減的二版禁令仍將遭受批評。禁令禁止對6個穆斯林居多的國家發出新簽證，並暫停美國的難民計畫。受影響的國家為伊朗、敘利亞、索馬利亞、蘇丹、葉門和利比亞。
新禁令的確免去了原版禁令許多富爭議的部份，並在美國軍方和外交領袖敦促下，將伊拉克自禁令國家名單中剔除，另表明已取得簽證的人不受影響。
另外，新禁令也刪除宗教少數團體優先的用語，此條款被某些人解釋成協助基督徒入境美國，排除穆斯林的方法。
法律專家說，新禁令解決聯邦上訴法院對原版禁令提出的若干憲法疑慮，但仍存有更多法律挑戰的空間。
新旅行禁令要到3月16日才生效。（譯者：中央社羅苑韶）1060307
(中央社)
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