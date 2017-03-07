敘利亞6年戰火 300萬童恐成創傷的一代
拯救兒童基金會（Save the Children）今天警告，飽受砲火和空襲肆虐的敘利亞孩童出現嚴重的情緒傷痛，長大後可能成為「遭遇創傷」的一代。
拯救兒童基金會與超過450名孩童和大人進行訪談顯示，很高比例的孩童遭遇心理壓力，當中許多人常尿床或出現口吃。
隨著敘利亞戰火將進入第7年，估計目前至少有300萬名孩童住在敘利亞戰亂區，面臨持續轟炸和砲擊。
這份由拯救兒童基金會所做報告指出，2/3受訪者失去一名摯愛、房子遭炸毀或擊中，或自身受傷。
這份報告名為「無形的傷口」，研究戰爭對孩童心理健康造成的衝擊，內容指出，「我們已經來到轉捩點」。
報告說：「出現破碎一代的風險已升至最高點，這群人身陷創傷和極度壓力中。」1060307
(中央社)
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