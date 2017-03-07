新書評論大陸負面現象 巨嬰國遭下架

大陸心理學家武志紅去年出版的新書「巨嬰國」，以心理學術語分析大陸社會問題背後的深層邏輯，日前遭到下架，不但各大購書網站顯示缺貨，相關專欄或影音節目也遭撤除。

搜尋中國大陸豆瓣及知乎討論網站，近一周來「巨嬰國下架」成為熱門話題，眾多網友表示，不清楚下架原因。

部分讀者表示，這本書或許有爭議，但應該用市場的力量而非禁令決定它的去留。

武志紅認為，多數成年人在心理上還是嬰兒，所以是「巨嬰」。在巨嬰的「全能自戀（極度自我中心）」心理機制下，催生了控制狂、被迫害妄想、無助感、不安全感等普遍存在的心理問題。

這本書觸及大陸當前的社會現象和國民性。作者認為，中國式的家庭關係是「共生（彼此是一體）絞殺」的關係，充滿怨氣。

而全能自戀的心態，反映在很多中國人都有皇帝夢或皇太后夢，擁有無上的權力，要整個世界圍著自己的想像轉，「譬如中國式家長、工作單位中的一把手」。

有網友在「知乎」網站上分析，武志紅這本書的觀點並不新，關鍵是他上升到文化層次去探源，這才是不可容忍的。因為當今中國大陸「儒學復興、重新撿起民族主義、傳統文化的時刻，是容不得唱反調的」。

這名網友還特別指出，中共總書記習近平去年在中共建黨95周年大會上提出要堅持「四個自信」，其中一項就是「文化自信」，習近平還特別強調「文化自信是更基礎、更廣泛、更深厚的自信」。

還有人評論：「（大陸）國內就是這樣，凡是說中國人不好的都禁掉，不論是書、音樂還是電影，更不用說言論」。1060307

(中央社)