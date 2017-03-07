夫妻騎機車擦撞砂石車 後座妻不幸遭輾斃

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機車與砂石車擦撞，機車後座女子不幸遭輾斃。（王揚傑翻攝）

今（7）日下午2時許，62歲張姓男子騎車搭載65歲妻子行經新北市板橋區板城路，疑因天雨路滑與范姓男子駕駛的砂石車發生擦撞，後座的妻子當場遭輾斃。

警方獲報到場，封閉車道並對范男與張男進行酒測，2人均無酒精反應，警方隨後將2名駕駛帶回偵訊，同時調閱行車紀錄器及現場監視器，釐清車禍發生原因。

偵訊後，警方將砂石車司機以業務過失致死罪嫌送辦，騎士則以過失致死罪嫌移送。

(中時)