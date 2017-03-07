網傳梁女道歉文 想見死者最後一面遭回：不可能！

網傳小模命案梁女（中）獲釋後曾貼道歉文，並希望見死者最後一面。（中央社）

陳姓女模命案被凶嫌程宇指為是策畫者，並全程參與的梁姓女子，昨日因有不在場證明獲當庭釋放，梁女與母親見面後忍不住相擁而泣，隨後低調到親友家未再公開發表意見。但昨晚網路上流傳一則疑似梁女寫的道歉文，她除了連連道歉外，並表示唯一的心願是在陳女火化前，能見她最後一面，但陳女姊姊的男友在臉書怒回：「不可能讓你去見她最後一面！」

梁女因被懷疑涉嫌殺害閨密，臉書遭3萬多名網友灌爆，且大多是謾罵字眼，梁母昨天安慰獲釋的女兒「全世界只剩媽媽幫妳辯護」，同時要她「出來後不要再看臉書」，以免被影響。案情大逆轉後，網友紛紛刪除留言，狂貼「最近大家都在罵妳，但妳可能是清白的，我有個朋友叫XXX，他一直相信你是清白的，今天新聞出來，他。很開心，他說他相信你只是遇人不淑，你可以考慮下個男朋友換他。」的留言洗版。

梁女雖沒使用臉書，但網友轉貼了一則疑似梁女私訊給陳女姊姊的道歉文，簡訊上的發文者顯示梁的大頭貼，文寫道：「對不起對不起對不起，我知道多少個對不起都換不回她，我真的沒有想到居然發生這麼可怕的事情」。

梁女說：「我連她最後一面都沒見到，我的心真的好痛好痛」、「我不停的痛哭又要逼自己不能被情緒影響到辦案，要讓傷害她的垃圾得到懲罰」。

梁女表示，陳女姊姊大概不會相信她，甚至覺得她很噁心，但是她現在唯一的心願就是在陳女火化之前，能見她最後一面。梁女並稱：「我這幾天在看守所都吃素不斷念經，希望可以把功德迴向給她，我能為她做的真的太少了，拜託了，我真的很想見她，我沒有一天不想她的，我愛的她程度遠勝過那個垃圾」。

(中時)