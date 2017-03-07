協志雙胞胎姊妹協商 1人伴母讀中正
大學繁星計畫今放榜，各級高中職學校表現亮眼，嘉義縣協同中學9人上繁星，其中5人通過醫學系第一階段；協志綜合高中連續5年考出台大生，今年更有2位同學同時錄取政大，7成學生錄取國立大學；新港藝術高中則較去年成長5人，共48名學生以繁星成功錄取夢想學校；竹崎高中也開出漂亮紅單，國立大學及醫學大學錄取率高達63.3％。
協志綜合高中雙胞胎姐妹花江佳蓉、江佳蓁，三年來靠著優異成績拿獎學金念書、補貼家用。姐姐江佳蓉學測成績考取65級分，為雲嘉綜合高中榜首，繁星錄取台大大氣系；妹妹江佳蓁原有機會就讀台師大，但倆姐妹不捨母親孤單留嘉，兩人協商後，妹妹決定選擇中正大學歷史系，就近陪伴母親。
協志校長蔡英仁說，江家姊妹的環境並不好，她們為減輕母親負擔放棄讀嘉女，選擇協志，三年來持著優異成績領取獎學金念書，稱讚她們不但成績好也相當孝順，實在不簡單。
新港藝高指出，今年以繁星推上理想學校的學生周祐廷，第一次模擬考落在48級分，但為求進步，一直努力念書，在學測拚到57級分，順利推上最自己最想要的中國醫藥大學藥學系，也為創校以來首位推上藥學系的學生。
(中時)
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