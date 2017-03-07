大陸首富另有其人？業界直指步步高老闆段永平

大陸的首富換過很多人，從娃哈哈集團董事長慶後、阿里巴巴集團創辦人馬雲，到萬達集團董事長王健林，都是榜上有名，但是業界傳聞，其實真正的首富不是上述這些企業家，而是已半退休的神祕富豪，同時也是步步高集團的幕後老闆段永平，他可能才是大陸「名符其實」的首富。

(旺報)