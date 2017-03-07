國中成績不理想 善化高中新住民之子拚上成大

新住民之子方天志不因會考成績不理想為忤，在善化高中努力向學繁星推薦入成大經濟系。（善化高中提供）

大學繁星放榜，善化高中推薦108人中有77人上榜，錄取率超過7成，其中新住民之子方天志國中會考時不到2A成績，一度想轉唸高職，靠著進入善化高中後強化自己的數理能力，這次如願考上成大經濟系，要好好表現不讓家人失望。

方天志說，自己的母親是印尼籍，小時候因為語言溝通上的問題，沒有辦法幫他溫習功課，他都利用在安親班及學校的時間請教老師，會考時成績不如理想，一度想放棄大學之路，還好有老師跟同學的支持，才能堅持到底。

新市的南科實中這次繁星共有21人申請，目標全是國立大學，結果有8人上榜，包含台、清、成、政大、中央、中興等知名大學，其他學生則把重心放在後續登場的指考及個人申請。

西港的港明中學則有28人上榜，其中就有6人通過醫學系的第一階段，是鄰近學校中最多，該校還有2名滿級分及1位74級分同學都選擇申請入學，放棄繁星的機會禮讓給同學。

(中時)