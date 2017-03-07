俞正聲赴陸人大台灣團 重提兩岸一家親

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中國大陸全國政協主席俞正聲今天出席全國人大「台灣省代表團」會議時說，要繼續堅持「和平統一、一國兩制、九二共識」，堅決反對台獨，秉持「兩岸一家親」理念續推兩岸交流。

央視新聞聯播報導，俞正聲說，中共18大以來，對台工作「取得積極成果」。要認真學習、領會貫徹落實中共總書記習近平對台工作重要思想，繼續堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持體現一個中國原則的「九二共識」。

俞正聲又說，要堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂活動，努力維護台海和平穩定。

他表示，要秉持「兩岸一家親」理念，持續推進兩岸民間各領域交流合作，促進兩岸經濟社會融合發展，增進兩岸民眾親情和福祉。

大陸國務院總理李克強5日發表2017年政府工作報告時，涉台內容反獨促統的意味強烈，列入「絕不允許分裂」及「推動祖國和平統一進程」等說法，且並未放入2016年工作報告提及的「兩岸一家親」。今天俞正聲則重提「兩岸一家親」。1060307

(中央社)