發掘年輕新秀 香港小交響樂團主辦首屆香港國際指揮大賽

香港小交響樂團將作為香港首屆指揮大賽指定樂團。(香港小交響樂團提供)

亞洲樂團急速冒起，日益蓬勃，由香港小交響樂團主辦，第一屆香港國際指揮大賽將於2018年1月10日到14日在香港大會堂音樂廳隆重舉行，即日起接受報名。首獎獎金為15萬港幣之外，並將獲邀於2018/2019樂季指揮香港小交響樂團，並有機會到德國與台灣實習。

主辦的香港國際指揮大賽評審聯合主席也是香港小交響樂團音樂總監葉詠詩表示，她首次參加比賽是在法國貝桑松國際青年大賽，「雖然距今已經有32年，但比賽期間發生的一切，至今仍歷歷在目。那次機會讓我認識了許多與我年紀相若的指揮，整個經歷改變了我一生，為我打開不少機遇，也開展了我的指揮事業。」業詠詩說，很高興這一次在家鄉香港能夠舉辦指揮比賽，「這也代表香港的年輕指揮不用遠涉重洋到歐美，也可以與各地指揮精英切磋競技。」

該比賽評審團成員包括芬蘭指揮大師潘努拉 (Jorma Panula)、我國衛武營準藝術總監簡文彬、英國倫敦國際藝術家經理人公司 Askonas Holt總監迪弗萊克 (Gaetan Le Divelec)、蘇格蘭室樂團行政總裁李德 (Gavin Reid)、香港小交響樂團樂團首席格德霍特 (James Cuddeford) 等。

比賽將分成初賽，準決賽及決賽，香港小交響樂團為是次比賽之指定樂團，並將在所在輪次中參與演出，評審團將從所有參賽者中遴選最多18名入圍參賽者進行初賽，入圍結果將於2017年7月中旬公佈。報名及各項詳情請瀏覽香港國際指揮大賽網站。

(中時)