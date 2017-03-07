公益團體助防火 捐贈住宅用火災警報器

板橋女子獅子會、板橋中區扶輪社等公益團體，聯合捐贈835只住宅用火災警報器。（王揚傑翻攝）

今（7日）下午3時，板橋女子獅子會、板橋中區扶輪社、真心國際同濟會、蕙心國際同濟會、府中國際同濟會及迪化街商圈理事長吳榮河至新北市消防局第一救災救護大隊，聯合捐贈835只住宅用火災警報器，將針對避難弱勢族群、獨居老人、高風險家庭等對象裝設，期能藉住警器的普及守護更多民眾。

第一大隊大隊長尚少華表示，本次非常感謝五大國際公益團體，給予弱勢族群更多的溫暖與幫助，希望能藉此產生拋磚引玉的作用，同時也呼籲社會大眾，多一分火災預防，就少一分災害損失，推廣設置住宅用火災警報器是目前本市推動住宅防火安全的重大政策方向，期待有更多企業及公益團體能共襄盛舉，一同關注社會上弱勢族群住居安全。

(中時)