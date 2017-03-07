WBC》徐裴翊翊起運動 天天開講送大獎！
經典賽6日開打熱戰，美女主播徐裴翊創業成立的運動媒體《翊起運動Vamos Sports》也沒缺席，不但派遣採訪團隊前往首爾比賽現場，過去每周開講的棒球談話性節目「狗吠火車」，也改為特別節目「狗吠火車經典開獎」，到3月9日每天在天母棒球場旁的SYM open studio直播開講，還抽獎送購車金！
「我們從3月2日開始的WBC特別節目，每集都有近10萬的觸及，連中華隊球員都會看喔！」徐裴翊認真的說，雖然創業不容易，但為了力挺中華隊，《翊起運動》連澳洲、日本移地訓練都全程採訪，「就連去日本東京的飯店都訂好了！」
徐裴翊這次派遣接班人「畫臉妹」梁語庭到首爾採訪經典賽，似乎也很對韓國「阿珠媽」的胃口。搭地鐵的時候，兩個阿珠媽跑來要看梁語庭的手機鍵盤，對注音符號輸入很感興趣，說她們有學中文，就與韓文「略懂」的梁語庭哈拉了起來。
為了這次經典賽直播開講，《翊起運動》籌備了兩個月之久，到3月9日之前，每晚10點半在臉書跟youtube同時直播，且舉辦有獎徵答，只要留言達對節目設定的問題，就有機會得到兩千元購車金，每集都抽出10個幸運兒。徐裴翊說：「請大家『翊起』替中華隊加油！」
(中時電子報)
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