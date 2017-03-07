全聯廣告出奇招 去除髒東西靠它！
全聯廣告出怪招！去除髒東西靠符咒，全聯衛生紙促銷，用雙關語「髒東西退散哞尼轟」咒語，去除髒東西，吸引網友注目。並用小編口吻，「有買有保庇。」來吸引網友採購衛生紙。
品牌公關欒美雲表示，看好高價市場，品牌紛紛推出具三層、香氛、添加乳木果油等獨特特質的高價抽取式衛生紙，以迎合市場趨勢，全聯即日起至16日祭出「衛生紙聯合大促銷」活動，共計76項商品，超過10款衛生紙買1送1，單筆購買滿300元再送200元折價券，預計將帶動整體衛生紙業績成長2成
(中時)
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