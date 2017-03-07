法藍瓷春季新品 千言萬語紅唇盒登場

千言萬語紅唇盒，售價7680元。（法藍瓷提供）

法藍瓷以「感恩」為主題創作的年度新品，今（7)日登場，主角為與知名以色列藝術家大衛‧格斯坦（David Gerstein）攜手打造的「千言萬語」紅唇盒，作品靈感源於超現實主義與普普藝術的啟發，飽滿鮮紅的雙唇，打開來是收納珍貴紀念小物的瓷盒，並由美麗的雙蝶守護。

法藍瓷表示，除了紅唇盒外，還推出數款該品牌最擅長的瓷花瓶，如典雅鈷藍色襯托的「群芳吐艷」瓷瓶，描述人與人之間美好的相遇。設計師集結了高雅的月季與豔麗的罌粟，綻放的繡球花枝招展，象徵生活的繽紛美好，並點綴著以手工彩繪出的耀金稻穗。

同樣散發初春氣息的「萬象更新」花瓶，則以返璞歸真的樸質色彩，佐以夢幻耬斗花、忘憂草及嫣美鬱金香，編織出人生好夢並盼生活從此美好暢然。

(中時)