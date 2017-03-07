展現一代天驕 成吉思汗陵將建新銅像

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位在中國大陸內蒙古的成吉思汗陵，將重新樹立成吉思汗銅像。管理單位今天宣布，新銅像將有10公尺高，並將展現出「影響世界的『一代天驕』形象」。

中新社報導，成吉思汗陵管理委員會說，「體現成吉思汗氣度，擴大世界影響」，是決定重新樹立成吉思汗銅像的原因，目前已開始向中國大陸國內外徵集銅像設計方案。

成吉思汗陵位在內蒙古鄂爾多斯草原，1729年（雍正7年）自他處遷至現址。抗戰期間，成陵的八白室曾遷往青海塔爾寺，1954年遷回，並於1956年修建。

成陵內部有成吉思汗生平功業繪畫及坐像、遺物，並陳列元朝文物，是中國大陸官方的重點文物保護單位。

成陵管委會官網今天在官方發布消息指出，新銅像樹立的位置在成陵銅像廣場中央，將著重反映成吉思汗途經鄂爾多斯的歷史背景及評價，並須基本把握成吉思汗騎馬出征形象，塑造「傑出的政治家、軍事家、思想家的形象，塑造影響世界的『一代天驕』形象」。1060307

(中央社)