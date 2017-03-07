小模案無辜毛帽女是她？黃甄妮發感觸：生命都不容易
台灣民眾關心的小模命案昨(6日)出現逆轉，監視器畫面中毛帽女被釐清並非陳姓死者，也不是梁女，稍早有媒體披露，毛帽女的真實身分其實是演出過《我的自由年代》「丁小薇」一角的30歲女星黃甄妮，對於無辜捲入案件，她的經紀人表示不想節外生枝，所以不受訪。
據《三立新聞網》報導，參演過《後菜鳥的燦爛時代》、《我的自由年代》的黃甄妮本月1日曾在臉書發自拍照，可見她帶著毛帽、穿上灰領毛衣與拉鍊外套，與電梯監視器所拍毛帽女的穿著相同，求證其經紀人，對方為擔心節外生枝，低調不願意受訪。
而或許是得知自己無辜扯入案件，剛剛黃甄妮在臉書發表感觸說：「每一個生命都是好不容易的，不是嗎？」並說：「致所有奮不顧身的追逐」、「辛苦了」、「理清路就明了」，粉絲也回：「好險!你是平安的~祝你福大命大!」、「被亂認」、「衰毛帽女」。
(中時電子報)
關鍵字：黃甄妮
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