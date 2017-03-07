國三龍井段3車追撞 轎車駕駛被拋出車外身亡

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國道3號南下184.5公里龍井路段，今天晚上6：30發生死亡車禍，一輛聯結車與2輛自小客車發生嚴重追撞事故，自小客車不敵撞擊當場翻覆，造成男駕駛被拋出車外，不治身亡，另名周姓男子輕傷送醫已離院。

光田醫院表示，46歲周男意識清楚、沒有明顯外傷，只是臉、四肢麻麻的，目前已離院。目前國道警方正在現場處理中，肇事原因有待進一步調查釐清。

(中時)