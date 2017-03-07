SBL》戴維斯致勝跳投 璞園驚險晉級

戴維斯最後26秒的跳投，幫助璞園險勝富邦晉級。(中華籃協提供)

靠著「新台灣人」戴維斯最後26秒的中距離跳投命中，加上蔡文誠最後拋投沒進，桃園璞園7日驚險以79比78氣走富邦勇士，以3勝1敗戰績挺進11日在板橋體育館進行季後賽第2輪，對手將是例行賽排名第1的台北達欣。

拿16分、9籃板的戴維斯，賽後第1句話就是，「我們已從飯店退房了！」充分證明璞園不想續打第5戰的決心，「很高興在這麼驚險的比賽當中獲勝，因為我們打出屬於璞園的團隊籃球，接下來就該準備下一輪了。」

7日剛好碰上簡浩32歲生日，戴維斯賽後也很貼心把勝利當作送給簡浩最棒的生日禮物，讓一旁的璞園總教練麥班達不禁笑著說：「那麼我周六、周日，還有下周二都是我的生日，你都要幫我贏球呀。」

簡浩除了很開心戴維斯投進全場最關鍵的1球，卻也沒忘記狂虧戴維斯不敢投中距離，「戴維斯明明前兩場中距離投進很多顆，今晚卻突然不投了，害我跟麥班達一直要他多投一點，才會有那顆決勝球的出現。」

璞園隊長林金榜延續先前手感，拿下全隊次高15分，陳堅恩雖有12分、4籃板，卻在最後6分48秒對裁判口出惡言，遭吹技術犯規，差點搞砸重要的1場比賽勝利，陳堅恩說：「當時的我很愚蠢，現在我超後悔的。」

歐布萊恩打出今年季後賽最佳1役，拿下富邦全隊最高24分，另有14籃板，卻無法阻止富邦淘汰命運，富邦總教練顏行書說：「我必須重申輸球不光是怪罪歐布萊恩，我們的穩定度與續航力，仍有很大的問題。」

不過顏行書坦承，李恩與貝倫或許跟富邦比較「合拍」，因為歐布萊恩比較寡言，「李恩就是狂搶籃板，貝倫則是好勝，也會激勵隊友，歐布萊恩的方式完全不一樣，在戰術上也有很多個人意見，我想洋將對我們影響很大。」

(中時電子報)