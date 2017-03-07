瘦肉精美豬 黃士修：髮夾彎又來了

對於瘦肉精美豬是否開放進口台灣？行政院院長林全日前接受經濟日報等媒體訪問時表示，目前是「零檢出」，就照目前規範走。不過林全也說，從促進自由貿易角度來看，每個國家都希望互惠雙贏，可以從「國際既有規範」與各國討論。

根據「核能流言終結者」黃士修今（7）日在臉書表示，目前法令瘦肉精要「零檢出」沒錯，但林全所說，要跟各國討論的「國際規範」，可沒有這一條。黃士修強調，這代表行政院已經暗示政策要轉彎，髮夾彎又來了。

美國貿易代表署今年3月1日發布「2017年貿易政策議程及2016年年度報告」，我國貿局官員解讀，美豬、美牛仍是台美經貿議題重點。

行政院院長林全於3日接受媒體訪問時表示，所有的貿易都是「有給有要」，每個國家都希望能在貿易談判中創造互惠和雙贏，這中間有很多「國際既有規範」，政府就依此國際規範來跟各國討論。

根據維基百科顯示，日本、紐西蘭國內禁用培林（萊克多巴胺），但進口允許殘量10ppb。美國出口至歐盟禁用，但國內允許殘量30ppb，加拿大允許殘量40ppb。歐盟則禁用培林。

(中時電子報)