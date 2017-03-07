打敗心魔 羅高厭食症學生錄取第一志願

繁星計畫今(7日)放榜，國立羅東高中錄取政大財務管理系的學生黃允禰，3年前以榜首之姿進入羅高就讀，因為自我要求高，面對高中課業壓力，食量逐漸變小，高二下確診罹患神經性厭食症，體重從42公斤驟降至30公斤，住院2個月期間轉換心境，嘗試以樂觀心情看待每件事，這才走出厭食症陰霾，繁星錄取第一志願政大財務管理系。

面對這段曾被心理壓力擊垮的過去，黃允禰表示，感謝老師、家人、同學在人生低潮時的扶持，這才醒悟人生有許多比讀書更重要的事，未來想成為精算師，實現夢想。

(中時)