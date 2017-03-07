明信片動起來了？梅山迎春App一掃好生動

我要評比

利用「梅山迎春」APP，對準特製貼紙圖片一掃，動畫就浮現在手機上，隨時隨地都能看見圖片上梅山的特色景物。（高錦如攝）

在特製的明信片上也有同樣的效果。(高錦如攝)

對準特製貼紙圖片一掃，能看見圖片上的動畫，相當生動。(高錦如攝)

掃描明信片上梅山鄉瑞里村的綠色隧道，所出現的動畫。(高錦如攝)

明信片、貼紙動起來了？原來這是嘉義縣梅山鄉梅山汗路文化觀光季推出的AR明信片、貼紙，針對梅山觀光景點推出4張明信片、3張貼紙，讓遊客帶著梅山觀光景點走出嘉義，也是另類「行動」觀光行銷。

梅山鄉公所民政課長張怡雅表示，明信片與貼紙的圖片是針對梅山觀光景點或是知名地標等導入行銷，明信片一共設計4款，如梅山鄉瑞里村綠色隧道、太平村36彎夜景、碧湖村觀景茶園，以及瑞峰村龍宮瀑布；貼紙則推出3款，如梅山公園、螢火蟲，以及紫藤花。

張怡雅說，只要有來梅山汗路文化觀光季的民眾，至服務台免費索取明信片，並下載「梅山迎春」App，對準該圖片一掃，動畫就浮現在手機上，以梅山鄉瑞里村綠色隧道的明信片來說，一掃就能看見竹林、鳥在手機上，而且鳥還會轉動，相當生動。

梅山汗路文化觀光季將於這周末六、日熱鬧登場，張怡雅表示，現場還有大型AR擴增實境秀、體感遊戲體驗、踩街活動，晚間還有各式樂團輪番上陣，High翻周末。

(中時)