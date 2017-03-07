印度部長稱女學生應被宵禁是斷章取義
印度又有部長因女性議題失言了，婦女與兒童發展部長莫妮卡（ManekaGandhi）在國際婦女節前夕接受媒體訪問時稱，女學生需要宵禁來保護自己免受「賀爾蒙爆發」衝擊。
莫妮卡是在3月8日國際婦女節前夕，接受印度「新德里電視台」（NDTV）訪談時，提出上述觀點，這段訪談被傳播到印度的網路社群平台後迅速流傳，遭到網路社群平台的輿論批評。
不過，莫妮卡今天告訴「印度斯坦時報」（Hindustan Times），她的發言遭斷章取義，如果去看完整的影片，會知道她說的是；「女學生和男學生都應該有一樣的宵禁時間，為什麼男學生被允許晚間6時還在校園漫步？」
莫妮卡不是第一位印度部長失言遭印度輿論批評，她自己也曾公開聲稱印度是全球強暴案最低的國家，而遭印度網友揶揄和批評。
不過，女學生需要宵禁來保護自己免受「賀爾蒙爆發」衝擊的這段談話，確實引起許多印度網友的不滿。有的印度網友甚至要莫妮卡每天吃可做為醫藥用途的印度傳統菜餚「Lauki ki sabzi」，來控制自己的「賀爾蒙爆發」。
印度首都新德里2012年發生女大學生在公車遭輪暴事件後，引起全球關切印度的強暴案發生率。但根據統計數字，印度確實不是全球強暴案發生最頻繁的國家。
不過，一些印度婦女團體指出，印度沒有報案的強暴案數目很大，許多婦女遭強暴後，為了名節和未來，往往不敢報案，官方的統計數字並不準確。
婦女團體表示，印度頻頻發生強暴案最主要的原因，是因為許多保守派人士，包括一些現職部長，公開宣稱強暴案發生是婦女的責任，因為她們夜間未在父兄或丈夫陪同下外出。警方也在這種觀念下，對婦女遭強暴案拒絕積極調查。1060307
(中央社)
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