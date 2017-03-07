經典賽 荷蘭5比0完封南韓

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2017世界棒球經典賽首輪A組賽事，地主南韓7日迎戰強敵荷蘭，荷蘭5任投手只讓南韓全場敲出6支安打，以5比0完封南韓，拿下首勝。荷蘭選手賽後擊掌致意慶祝奪勝。中央社記者張新偉首爾攝 106年3月7日

2017世界棒球經典賽首輪A組賽事，地主南韓7日迎戰強敵荷蘭，荷蘭5任投手只讓南韓全場敲出6支安打，以5比0完封南韓，拿下首勝。圖為荷蘭選手賽後擊掌致意慶祝奪勝。中央社記者張新偉首爾攝 106年3月7日

2017世界棒球經典賽首輪A組賽事，地主南韓今天迎戰強敵荷蘭，荷蘭5任投手只讓南韓全場敲出6支安打，以5比0完封南韓，拿下首勝。

南韓昨天先以1比2不敵以色列，今天再以0比5遭荷蘭完封，苦吞2連敗，晉級希望渺茫。1060307

(中央社)