僑委會推僑生技職班 培新南向新血

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僑務委員會表示，推動政府「新南向政策」，將擴大辦理僑生來台技職專班，協助台商培育前進東協新興市場人才，也深化台灣與東南亞國家的經貿交流互動及商機發展。

僑委會新聞稿表示，來台就讀3年高職，並可繼續升讀4年制科大的僑生高職建教專班，招收僑生人數已增至1500人，較105年754人成長100%，海外青年技術訓練班（海青班）報到人數也由1179人增加至1346人，成長14%，創歷史新高

僑委會表示，為與國內及東南亞僑台商缺工產業對接，僑生技職專班及海青班辦理科別日趨多元，包括電子科、資訊科、汽車科、電子商務科、餐旅（飲）科及美容科等。目前103年來台就讀專班的200多位僑生，將於今年畢業接續升讀4年科技大學，邁入新階段。

僑委會說，僑生兼具當地語言及台灣經驗優勢，可以成為台灣拓展東協市場的重要助手，並促進國內產業升級及強化台灣海外競爭力，未來將成為政府推動新南向政策的新血。1060307

(中央社)