陸客減 南韓也南向拉客
受到南韓將部署「薩德」系統影響，赴韓旅遊的陸客大減，嚴重衝擊南韓觀光業。南韓地方政府被迫轉向日本、印度及東南亞強力拉客，希望減低陸客減少帶來的壓力。
根據南韓旅遊發展局統計，去年到南韓的外國遊客共約1724.2萬人次，陸客就超過800萬人次，占總數46.8%，中國人是南韓入境遊客主力。但2016年8月是個分界線，當月陸客赴南韓還大漲70.2%，9月降至22.8%，10月跌至4.7%，11月只剩1.8%。各界都認為是受到「薩德」影響，赴南韓旅遊陸客人數才一路下滑。
2015年，陸客在南韓人均消費約2300美元（約7萬元台幣），是其他國家遊客消費額2倍以上。也就是說，陸客的在南韓消費總額，占到整體南韓入境旅遊市場收益的7成，但如今陸客赴韓大減，嚴重衝擊南韓旅遊外匯收入。多個地方政府開始因應，期待從其他市場多招客源，彌補陸客大減帶來的損失。
在陸客最愛的濟州島，2016年有360萬外國遊客，陸客就占了306萬人次，占85%。當地政府決定開發可吸引日本及其他地區遊客的旅遊商品，以擺脫過去偏重陸客的現象。
京畿道政府6日上午舉行會議商討相關對策，希望降低對陸客依存度，吸引更多印度、泰國和菲律賓等新興市場的遊客。也計畫將過去「對大陸一邊倒」的旅遊說明會擴大到台灣等地。
全羅南道本月14日開始在越南河內和胡志明市舉辦辦旅遊說明會，全力吸引當地遊客。同時瞄準新加坡、馬來西亞等地的季節商品和當地營銷也已啟動；還計畫5月3日開始在日本舉辦旅遊博覽會，並在福岡、北九州召開旅遊說明會。
仁川市也把方向指向泰國、馬來西亞和越南，將攜手東南亞當地和韓國旅行社，開發與韓劇拍攝地有關的韓流商品。本月17至19日，這些商品將會在馬來西亞吉隆坡的旅遊博覽會上銷售。
(旺報)
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