南韓南向拉客 旅遊業：對台灣是威脅

赴南韓旅遊的陸客減少，南韓計畫向東南亞國家多拉客源。台灣旅遊業多表示，台灣才將南向列為開發客源的新目標，如今南韓也到東南亞「搶客人」，對台灣是「威脅」。交通部觀光局則表示，南韓加入東南亞市競爭，是否會造成台灣攬客壓力，因涉及多元問題，仍有待觀察。

陸客早已是亞洲許多國家的最大入境旅客來源，包括南韓和台灣。但受到政治因素影響，南韓和台灣竟成了「難兄難弟」，如今面臨相同的問題，就是為補陸客不足，都被迫向周邊其他國家開發新市場，還都把東南亞當作主要目標。

面對南韓也「搶」東南亞市場。百萬觀光產業聯盟發言人田一修表示「我們有對手，但是條件我們比較好。」民宿協會全聯會總會長劉玲玲表示，台灣和南韓是不一樣的國家，風景人文、語言都完全不一樣，所以各自發展應該不衝突吧？但如何讓南向國家看見與南韓不一樣的台灣是很重要的，至於怎麼做就要看政府的智慧了！

也有業者認為，台灣和南韓都到東南亞搶客人，雖談不上「衝突」，但競爭一定會有，因為2年前，泰國、越南、緬甸客人的首選是日本，最近1年多，南韓也越來越熱，且日韓早在2年前就對外來遊客有更便捷的簽證，這點台灣比不上。

旅行業全聯會發言人李奇嶽表示，南韓管理觀光的是「部」級單位，位階比台灣高，且各旅行公社在全球的據點比台灣多，到國外宣傳的預算也遠高於台灣，加上挾影視醫美等優勢向各地擴張，「對台灣是威脅」。他呼籲政府要統一事權，要拿出魄力和務實的態度，提供更便利簽證或獎勵措施因應。

(旺報)