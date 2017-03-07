南韓南向拉客 旅遊業：對台灣是威脅
赴南韓旅遊的陸客減少，南韓計畫向東南亞國家多拉客源。台灣旅遊業多表示，台灣才將南向列為開發客源的新目標，如今南韓也到東南亞「搶客人」，對台灣是「威脅」。交通部觀光局則表示，南韓加入東南亞市競爭，是否會造成台灣攬客壓力，因涉及多元問題，仍有待觀察。
陸客早已是亞洲許多國家的最大入境旅客來源，包括南韓和台灣。但受到政治因素影響，南韓和台灣竟成了「難兄難弟」，如今面臨相同的問題，就是為補陸客不足，都被迫向周邊其他國家開發新市場，還都把東南亞當作主要目標。
面對南韓也「搶」東南亞市場。百萬觀光產業聯盟發言人田一修表示「我們有對手，但是條件我們比較好。」民宿協會全聯會總會長劉玲玲表示，台灣和南韓是不一樣的國家，風景人文、語言都完全不一樣，所以各自發展應該不衝突吧？但如何讓南向國家看見與南韓不一樣的台灣是很重要的，至於怎麼做就要看政府的智慧了！
也有業者認為，台灣和南韓都到東南亞搶客人，雖談不上「衝突」，但競爭一定會有，因為2年前，泰國、越南、緬甸客人的首選是日本，最近1年多，南韓也越來越熱，且日韓早在2年前就對外來遊客有更便捷的簽證，這點台灣比不上。
旅行業全聯會發言人李奇嶽表示，南韓管理觀光的是「部」級單位，位階比台灣高，且各旅行公社在全球的據點比台灣多，到國外宣傳的預算也遠高於台灣，加上挾影視醫美等優勢向各地擴張，「對台灣是威脅」。他呼籲政府要統一事權，要拿出魄力和務實的態度，提供更便利簽證或獎勵措施因應。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。