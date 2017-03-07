董事長樂團耍Man當煮夫 為孩兒關注食安
董事長樂團成員吉董、白董與大鈞7日同台秀廚藝，3個男人這回不拿樂器，改當煮夫，大夥平時都會下廚，白董更是擔任《型男大主廚》導播，多年的經驗也培養出他做料創意靈感，老婆會私下拍他下廚的背影，在放上臉書大秀恩愛。
董事長樂團表示：「進入婚姻生活有了小孩後，凡舉接送上學等事，讓對方多睡一點，多分擔對方的家務與責任，其實都是夫妻間彼此相互寵愛的方式。」
大鈞誇讚：「董事長樂團應該是台灣樂團少數生很多的。」因為有了家人，對於食安就更為重視，吉董愛護孩子，開始下廚是因為小孩想吃，他就得變出來，蛋包飯最受小孩青睞，而且製作快速又方便。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。