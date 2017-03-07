董事長樂團耍Man當煮夫 為孩兒關注食安

董事長樂團顛覆搖滾形象，洗手作羹湯。(新視紀提供)

董事長樂團成員吉董、白董與大鈞7日同台秀廚藝，3個男人這回不拿樂器，改當煮夫，大夥平時都會下廚，白董更是擔任《型男大主廚》導播，多年的經驗也培養出他做料創意靈感，老婆會私下拍他下廚的背影，在放上臉書大秀恩愛。

董事長樂團表示：「進入婚姻生活有了小孩後，凡舉接送上學等事，讓對方多睡一點，多分擔對方的家務與責任，其實都是夫妻間彼此相互寵愛的方式。」

大鈞誇讚：「董事長樂團應該是台灣樂團少數生很多的。」因為有了家人，對於食安就更為重視，吉董愛護孩子，開始下廚是因為小孩想吃，他就得變出來，蛋包飯最受小孩青睞，而且製作快速又方便。

(中時)