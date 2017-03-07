學測失利 彰中籃球隊長許致銓繁星上台大
彰化高中數理資優班學生許致銓，高中三年都是學校籃球隊成員，去年春天的高中籃球乙組聯賽全國總冠軍賽中，他還擔任全場最重要的控球後衛，今年升任隊長擔負重任，卻在最愛的籃球與學業之間難以兼顧，學測失常考出64級分，數學更是慘不忍睹。
「切入未必得分，但是不入禁區就沒有縱身跳躍『帶球上籃』的得分機會！」在導師劉鴻博一封封簡訊激勵下，和爸媽始終開明、抱持微笑給予支持鼓舞，他最後放手一搏，透過繁星錄取台大森林系，終於能放下心中大石，帶隊全心投入今天登場的HBL乙組聯賽南區複賽。
今年彰化高中繁星上榜者有26人，台大有3人，除許致銓外，林靜得錄取台大機械工程、張鈞皓錄取台大法律；許銘升、王丞億2人分別通過陽明醫學系及高醫大醫學系第一階段。
(中時)
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