學測失利 彰中籃球隊長許致銓繁星上台大

許致銓就讀彰中數理資優班，極度熱愛籃球，擔任控球後衛，升上高三後還擔任隊長。(圖／校方提供)

笑容陽光又開朗的許致銓讀數理資優班，熱愛籃球的他順利錄取台大森林系，終於不必再課業比賽兩頭燒，今天率隊前往南部參加HBL乙組南區複賽。（圖／校方提供）

彰化高中數理資優班學生許致銓，高中三年都是學校籃球隊成員，去年春天的高中籃球乙組聯賽全國總冠軍賽中，他還擔任全場最重要的控球後衛，今年升任隊長擔負重任，卻在最愛的籃球與學業之間難以兼顧，學測失常考出64級分，數學更是慘不忍睹。

「切入未必得分，但是不入禁區就沒有縱身跳躍『帶球上籃』的得分機會！」在導師劉鴻博一封封簡訊激勵下，和爸媽始終開明、抱持微笑給予支持鼓舞，他最後放手一搏，透過繁星錄取台大森林系，終於能放下心中大石，帶隊全心投入今天登場的HBL乙組聯賽南區複賽。

今年彰化高中繁星上榜者有26人，台大有3人，除許致銓外，林靜得錄取台大機械工程、張鈞皓錄取台大法律；許銘升、王丞億2人分別通過陽明醫學系及高醫大醫學系第一階段。

(中時)