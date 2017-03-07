SOGO 30周年創話題 首慶38婦女節

黑船今在SOGO忠孝館B2開幕，董事長荒木貴史（左起）手持禮盒1140元，內容物有長崎蛋糕原味600元／盒、銅鑼燒原味 x 3 ＆ 抹茶 x 3，每片80元、加價大盒子60元；總經理荒木志華乃拿的「風呂敷」禮盒，需另加價400元，內容物可自行搭配。（陳俊吉攝）

黑船熱銷商品長崎蛋糕160元起／片。（陳俊吉攝）

黑船熱銷商品銅鑼燒80元／片。（陳俊吉攝）

ISAAC Toast ＆ Coffee明（8日）起在SOGO忠孝館B1開幕，當日早上9時起提供早餐，開幕首3日凡購買任一品項吐司，可獲免費咖啡，每日限量100杯。（業者提供）

SOGO忠孝館B1本月1日起引進PEANUTS正櫃，65周年經典復古擺飾四隻組，原價3960元、特價2999元，限量20組。（業者提供）

太平洋SOGO忠孝館今年慶祝30周年，從年初起在美妝、家用、餐飲和服飾等不斷推出新品牌；本月起除了引進超過30個全新品牌，13日9時起輕食區將開賣慢活早餐、全館樓層會以複合式Lifestyle走向規畫，穩住東區主顧與85％女性客群，SOGO忠孝館店長吳素吟信心十足，「不轟動的我們不做！」

1月中忠孝館先引進林心如擔任品牌大使、全球熱銷500萬支的日本美顏美體神器ReFa，以及瑪丹娜打造的頂級護膚品牌MDNA SKIN；上月底再有日本年銷10萬台、被封為「烤麵包神器」的日本BALMUDA百慕達「The Toaster溫控蒸氣烤箱」首場體驗試吃會，一路創造話題。

餐飲部份，今日（7日）開幕的「黑船」台灣首店，來自大阪心齋橋1919年百年老店「長崎堂」，有「自由之丘不可錯過的貴婦甜點店」稱號，熱銷商品為長崎蛋糕160元起/片、銅鑼燒80元/片、長崎蛋糕脆條450元起/盒、波浪型華夫餅乾80元/片。

原味長崎蛋糕放木盒熟成24小時，不加蜂蜜卻有蜂蜜香氣，今午4時許被慕名粉絲搶光；黑船董事長荒木貴史與第四代傳人兼總經理荒木志華乃皆出席剪綵，手上的禮盒包裝精緻，曾獲英國倫敦國際獎肯定。目前黑船在日本有20家分店，海外除上海、首爾4家分店外，台灣是海外第5分店。

開幕期間推出限定「黑船享宴禮盒」，長崎蛋糕原味單片包1個、長崎蛋糕抹茶單片包 1個、原味銅鑼燒 1個、波浪型華夫餅乾 1包，優惠價400元；優惠期間當日消費滿1000元，送黑船獨家設計手提包。

吳素吟表示，黑船長崎蛋糕是國寶等級，與福砂屋齊名，在大阪梅田阪急百貨一年可做1億元日圓（約2628萬元台幣）業績；去年日本展接觸洽談1年引進台灣，首店6坪店櫃裝潢和商品原汁原味來自日本，預計每月可創150萬元、1年可達1800萬元業績。

SOGO忠孝館餐飲營收占比12％，本月起會與敦化館聯手賣早餐，除了既有的的敦化館Sarabeth’s及COFFEE LOVERs PLANET，及忠孝館B1詩特莉、星巴克﹑B2 UCC咖啡及8％ICE CAFÉ外，13日早上9時起忠孝館B1輕食區共10家店，包括8日開張的ISSAC TOAST ＆Coffee韓國人氣吐司，會全面賣早餐。

最快月底復興館也有3店加入，台、美、日、韓系都有，3館共約15家。吳素吟表示，有句話說「東區的女人不做早餐」，一句笑話卻一語道中東區生態和里民需求，看好早餐市場做大，可提早帶動每日逛街人潮。

本月引進超過30個新品牌中，餐飲新店有黑船、ISSAC TOAST ＆Coffee，老店新做的有B1京兆尹宮廷點心；服飾則有全新引進的女裝品牌像是3F 23日開幕的Calvin Klein PERFORMANCE、Tommy Hilfiger與全球品牌大使Gigi Hadid合作的Tommy x Gigi聯名系列全台首店4月1日進駐。

吳素吟說今年女裝也會同步強化國產女裝；且走複合式Lifestyle，像是B1的PEANUTS，複合服飾和雜貨的模式；此外，從上月底起每周全館陳列都有主題色，上周是粉紅色，本周則為藍色，周周換新；預計7月在8F設置水晶吧檯的紅酒吧，以故事或情境式的Lifestyle讓商品更多元化、活化各個樓面。

為了因應婦女節，與過往強力聚焦春季化妝品節不同，首次在8至11日舉辦「38婦女節 特別回饋」，8F/9F家電、床墊、寢具單筆滿萬送千，限量送2000張抵用券。

此外，30年來身為國內最早做日本商品展的始祖，21日至4月4日舉辦的「春の和風節 北海道美食展」除了經典商品六花亭、石屋製菓-白色戀人、LeTAO及柳月等人氣甜點強勢回歸；初登場的話題新品有北海道美食大使、日本知名洋食專家—三國三清的自有品牌--「三國清三」北海道美食大使奶酪布蕾；與榮獲OMOTENASHI Selection 2016受賞商品，銷售超過700萬個的人氣商品--北海道海鮮俱樂部花枝仙貝等。

(中時)