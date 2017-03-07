清泉崗未驗官兵複驗 又多2人呈陽性反應

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清泉崗基地第二批251人完成尿液篩檢，新增2人複驗呈陽性反應。（資料照片 黃國峰攝）

空軍司令部今(7)日表示，清泉崗基地拾獲棄置毒品案，針對全基地尚未實施尿液篩檢官士兵252員，除1員於國外受訓外，其餘251員均已完成尿液篩檢，新增2員複驗呈陽性反應，併同前次公布8員，共計10員，全數移送台中地檢署偵辦。

空軍司令部強調，全力配合臺中地檢署查辦到底的決心，無論階級高低，絕不護短，若有相關證據，一律依法偵辦，期能儘速釐清案件真相。

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(中時)