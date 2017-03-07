HBL》松山高中王者制霸 全隊放鬆看「金剛」
HBL傳統勁旅松山高中本屆在冠軍賽復仇成功，擊敗勁敵南山高中，勇奪隊史第5座冠軍，是名副其實的「王者制霸」，拚勁與努力獲得電影公司青睞，獲邀前往大直美麗華IMAX影城參加【金剛：骷髏島】的首映會，對於平日忙於訓練的「綠色神盾」，是難得的放鬆機會。
松山高中勇奪三年來的第2座冠軍，教練黃萬隆強調，去年整季贏球，卻輸在最後一場，本屆準備一年，為的就是如何去贏去年輸的比賽，以及擊敗去年輸球的對手，能完成目標是所有球員的努力。談起獲邀看電影，黃萬隆笑說：「平常就是訓練、比賽，很難得進電影院，能有機會看一場電影，很感謝關注HBL的廠商。」
高中三年兩度拿下MVP的高國豪，上次走進電影院已是半年前的事，有機會看【金剛：骷髏島】，他感到非常開心，他笑說：「球隊中最有霸氣的人，如果不算教練，應該就是『大胖』（呂蔡瑜倫）吧。」
高三中鋒呂蔡瑜倫則笑說，沒想過自己的身材與霸氣，但上了場就是要保護好球隊禁區，但他不忘開玩笑表示，隊上長得像金剛的隊友，應該是高三後衛陳宏哲。隊長章賀因為名字，而有「叫小賀」的綽號，但他還是有害怕的動物，他說：「我想應該是老虎吧，因為很兇，但比起來，應該還是金剛比較可怕。」
松山高中今天先在台北美麗華參加首映會，勇奪HBL女子組冠軍的普門高中，則將明天就近在高雄夢時代感受電影魅力。
(中時電子報)
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