歐洲法院：歐盟各國可拒發簽證給難民
針對敘利亞一家人試圖前往比利時，歐洲法院今天裁定，歐洲聯盟各成員國可拒發簽證給試圖前去尋求庇護的人。
法新社報導，位在盧森堡的歐洲法院做出令人意外的裁定，駁回敘利亞圍城阿勒坡（Aleppo）一家人的庇護申請。他們去年10月在黎巴嫩首都貝魯特比利時大使館申請人道簽證。
比利時移民部長佛蘭肯（Theo Francken）得知法院裁定後，發推文說：「是的！我們贏了！」
歐洲法院做出與其首席律師稍早建議迥異的裁定，律師指出，這一家人如留在敘利亞，將有遭到不人道待遇的風險。
這個裁定被視為歐盟國家的試探案例。歐盟各國過去2年費盡心力處理主要來自敘利亞的眾多難民。
歐洲法院說：「根據歐盟法律，成員國毋需發人道簽證給有意進入他們的領土，申請庇護的人。」
法院說：「但是他們仍可不受限制，根據國內法發簽證。」
這對敘利亞夫妻為東正教徒，帶著3個孩子，遭比利時移民局拒發簽證後，引用歐洲人權公約，提出訴訟。（譯者：中央社羅苑韶）1060307
(中央社)
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