清泉崗基地完成尿篩 10人複檢呈陽性

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空軍清泉崗基地發現毒品，全基地官兵進行尿液篩檢，空軍今天表示，除了1人在國外受訓外，全基地官兵已完成尿液篩檢，共有10人複檢呈現陽性反應，全數移送台中地檢署偵辦。

台中檢方在1日指出，空軍驗毒報告指出清泉崗基地共有2555人需要驗尿，其中有2303名士官兵已採尿驗毒，尚有252名士官兵尚未驗毒；已驗毒的士官兵初篩有26名呈現陽性反應，經複檢，其中8人仍呈陽性反應，都是一級毒品。

空軍司令部今天晚間表示，全基地尚未實施尿液篩檢官士兵252人，除1人於國外受訓外，其餘251人均已完成尿液篩檢，新增2人複驗呈陽性反應，併同前次公布8人，共計10人，全數移送台中地檢署偵辦中。

空軍司令部強調，全力配合台中地檢署查辦到底的決心，無論階級高低，絕不護短，若有相關證據，一律依法偵辦，期能儘速釐清案件真相。1060307

(中央社)