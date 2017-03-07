WBC》荷蘭明派吉爾先發 中華隊小心提防普洛法
經典賽荷蘭隊今以5比0完封地主韓國，明將派出去年效力獅隊的洋投吉爾先發，中華隊則是派出旅日投手宋家豪迎戰，需小心提防荷蘭金光閃閃的大聯盟級打線，力拚拿下勝利。
吉爾去年球季效力獅隊，17場出賽，共拿下6勝7負，自責分率5.38，去年6月因為在新竹球場走進休息室時不甚扭傷，導致上半季報銷，隨後也遭獅隊釋出。
今荷蘭面對韓國，除了先發投手范登荷克，與第二任投手威爾，因為投球數限制明天無法上場外，其餘投手都可以上陣，不過陣中有多位曾效力中職的投手，包含今天也有上場的馬蒂斯，另外還有柯德曼以及明天先發投手吉爾，相信中華隊打者隊他們並不陌生。
打線部分，荷蘭幾乎是Ａ組戰力最強，今天輸球的韓國總教練金寅植也提到：「荷蘭1到9棒堪稱完美打線。」；尤其前兩棒的西蒙斯與普洛法，從熱身賽開始就展現火燙手感，今普洛法首局就轟出兩分炮，全場4打數2安打，都需中華隊明天投手群小心提防。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。