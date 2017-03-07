WBC》荷蘭明派吉爾先發 中華隊小心提防普洛法

去年曾效力統一獅的吉爾，明將先發對上中華隊。(中時資料照 美聯社)

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經典賽荷蘭隊今以5比0完封地主韓國，明將派出去年效力獅隊的洋投吉爾先發，中華隊則是派出旅日投手宋家豪迎戰，需小心提防荷蘭金光閃閃的大聯盟級打線，力拚拿下勝利。

吉爾去年球季效力獅隊，17場出賽，共拿下6勝7負，自責分率5.38，去年6月因為在新竹球場走進休息室時不甚扭傷，導致上半季報銷，隨後也遭獅隊釋出。

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今荷蘭面對韓國，除了先發投手范登荷克，與第二任投手威爾，因為投球數限制明天無法上場外，其餘投手都可以上陣，不過陣中有多位曾效力中職的投手，包含今天也有上場的馬蒂斯，另外還有柯德曼以及明天先發投手吉爾，相信中華隊打者隊他們並不陌生。

普洛法從熱身賽開始就展現火燙手感。(中時資料照 林勝發攝)

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打線部分，荷蘭幾乎是Ａ組戰力最強，今天輸球的韓國總教練金寅植也提到：「荷蘭1到9棒堪稱完美打線。」；尤其前兩棒的西蒙斯與普洛法，從熱身賽開始就展現火燙手感，今普洛法首局就轟出兩分炮，全場4打數2安打，都需中華隊明天投手群小心提防。

(中時電子報)