金磚失色 巴西經濟跌至史上最慘
才辦完里約奧運的巴西已完全失去金磚的光彩。據官方公佈的數據顯示，南美洲最大經濟體巴西的國民生產毛額(GDP)連續第8個季度下滑，跌到兩年來的最低點，創下該國有史以來最慘的紀錄。
法新社報導，巴西國家統計局說，2016年最後一個季度的經濟成長再度下滑，0.9%，使得去年全年經濟成長率下滑3.6%。相較於2015年的下滑3.8%的慘況，巴西經濟倒退的慘況似乎完全止不 住，絲毫無好轉跡象。
報導說，巴西正面臨有史以來最嚴重的經濟衰退，主要原因來自於油價、黃豆與金屬礦產價格下跌，許多商品出口不振，政治不安定、貪污腐化橫行。
官方公佈的數字指出，巴西目前失業率為12.6%，相當於有1300萬人沒有工作。
在國內政治上，從去年該國總統羅塞夫(Dilma Rousseff)因製作假帳目遭到彈劾後，繼任的總統特梅爾(Michel Temer)及多位高層官員也身陷貪污醜聞的調查，這對特梅爾推動經濟改革方案造成了極大的阻力。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。