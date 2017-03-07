金磚失色 巴西經濟跌至史上最慘

社會不安定讓巴西原已衰退的經濟雪上加霜。圖為去年12月巴西國會縮減政府開支決議遭到反對而爆發大規模示威，抗議人群與武裝警察發生嚴重衝突。（圖／美聯社）

試圖挽求巴西經濟慘況的特梅爾總統（圖）及其他政府官員亦身陷貪污醜聞，讓巴西的經濟改革方案遲遲無法通過。（圖／美聯社）

才辦完里約奧運的巴西已完全失去金磚的光彩。據官方公佈的數據顯示，南美洲最大經濟體巴西的國民生產毛額(GDP)連續第8個季度下滑，跌到兩年來的最低點，創下該國有史以來最慘的紀錄。

法新社報導，巴西國家統計局說，2016年最後一個季度的經濟成長再度下滑，0.9%，使得去年全年經濟成長率下滑3.6%。相較於2015年的下滑3.8%的慘況，巴西經濟倒退的慘況似乎完全止不 住，絲毫無好轉跡象。

報導說，巴西正面臨有史以來最嚴重的經濟衰退，主要原因來自於油價、黃豆與金屬礦產價格下跌，許多商品出口不振，政治不安定、貪污腐化橫行。

官方公佈的數字指出，巴西目前失業率為12.6%，相當於有1300萬人沒有工作。

在國內政治上，從去年該國總統羅塞夫(Dilma Rousseff)因製作假帳目遭到彈劾後，繼任的總統特梅爾(Michel Temer)及多位高層官員也身陷貪污醜聞的調查，這對特梅爾推動經濟改革方案造成了極大的阻力。

(中時電子報)