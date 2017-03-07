印度漁民傳遭斯國海軍射殺 雙方交涉

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印度傳出一漁民昨天在印度與斯里蘭卡間的巴克海峽（Palk Strait）遭斯國海軍射殺，引起印度政府今天表達關切，但斯國海軍則否認曾射殺印度漁民。

「今日印度」（India Today）報導，22歲印度漁民布里索（K Britso）家屬指控，布里索6日在印度與斯里蘭卡間的巴克海峽附近遭斯里蘭卡海軍士兵射殺。

印度外交部今天表示，印度駐斯里蘭卡官員已與可倫坡的最高領導層接觸，並表達印度對漁民遭射殺事件的關切，斯里蘭卡海軍已承諾徹底調查此事。

消息來源透露，印度官員接觸的是斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）。

不過，斯里蘭卡海軍發表聲明否認在斯里蘭卡的海域射殺印度漁民，海軍沒有被授權開火，僅獲授權逮捕越界的漁民，海軍正在全面調查此案，釐清這起事件的真實性。

印度和斯里蘭卡的漁民經常在巴克海峽作業，雙方執法當局也經常以越界為由逮捕或驅趕對方的漁民；兩國去年12月才簽署協定，釋放扣留對方的漁船，同時在聯合工作小組架構下召開會議，雙方保證避免對漁民使用暴力。

坦省政府最近抗議漁民遭斯里蘭卡逮捕的案件升高，中央政府似乎沒有對斯國政府「施加足夠的壓力」。

斯里蘭卡一度因中國大陸提供資金與基礎建設而逐漸向中國大陸靠攏，引發印度不滿，但斯里蘭卡現任政府執政後，嘗試親近印度，但漁民越界的紛爭，讓兩國關係再度生波。1060307

(中央社)