大陸農村聘金高 6成家庭因結婚負債

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中國大陸農村屢傳「天價聘金」，一份調查顯示，14.29%農村家庭為結婚付出10年以上收入，超過6成農村家庭因結婚負債，7成農村地區有攀比聘金的情況。

香港中通社引用融360「維度」欄目今天提供的大陸農村結婚彩禮（聘金）調查報告數據顯示，25.40%的農村居民表示當地聘金（不包括房、車等）在人民幣10萬元（約新台幣45萬元）以上。

聘金在6萬至10萬、3萬至6萬的比例最高，分別為30.16%、28.57%。11.47%聘金在3萬以下，6.42%受訪者表示無聘金。

數據顯示，85.71%農村地區房子為結婚必需品，14.29%農村家庭為結婚付出10年以上收入，超6成農村家庭因結婚負債，7成農村地區存在攀比聘金的情況。

超8成農村居民認為聘金過高，3成認為應取消聘金。近4成農村男性認為應取消聘金，女性不到2成。

調查還顯示，收入越低越傾向於要聘金，在家庭年收入1萬元以下農村地區，33.33%被調查者認為不應取消聘金。

而學歷越高越傾向於取消農村聘金，具有大專以上學歷的農村受訪者中，34.52%認為應當取消聘金，55.95%認為不該取消，但金額應當下降，僅9.52%認為不應取消聘金，女方應當向男方要聘金。1060307

(中央社)